В Ростове-на-Дону осудили женщину, планировавшую теракт по заданию Киева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Костюченко, планировавшую по заданию украинских спецслужб взорвать высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, сообщил журналистам представитель суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимая, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал он.
По информации следствия, в 2024 году Костюченко и ее подруга, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, установили контакт с сотрудником спецслужбы Украины
.
В декабре 2024 года по указанию куратора они приехали в Ростов-на-Дону
, приобрели компоненты и изготовили взрывчатое вещество. Через тайник они получили части самодельного взрывного устройства, которое намеревались собрать и использовать для покушения на жизнь высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. Для этого сообщницы наблюдали за маршрутами его передвижения и территорией около его места жительства.
Их преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России
по Ростовской области
.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению террористического акта, приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства