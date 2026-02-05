В Ростове-на-Дону осудили женщину, планировавшую теракт по заданию Киева

"В соответствии с приговором суда подсудимая, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал он.