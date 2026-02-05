https://ria.ru/20260205/chp-2072499433.html
Очевидец рассказал об эвакуации из здания "Известий"
Очевидец рассказал об эвакуации из здания "Известий" - РИА Новости, 05.02.2026
Очевидец рассказал об эвакуации из здания "Известий"
Люди за три минуты эвакуировались из загоревшегося здания в Москве, где располагается редакция газеты "Известия", сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Люди за три минуты эвакуировались из загоревшегося здания в Москве, где располагается редакция газеты "Известия", сообщил РИА Новости очевидец.
В четверг в пресс-службе столичного главка МЧС России
сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают в здании вЮжном административном округе Москвы
, где, согласно открытым данным, в частности, располагается редакция газеты "Известия". Позже главк заявил, что пожар был ликвидирован на 15 квадратных метрах.
"Сработала пожарная сигнализация. За три минуты эвакуировались мы, экстренные службы приехали минуты через две после того, как мы вышли", - рассказал собеседник агентства.
Также, по словам очевидца, возгорание произошло на пятом этаже здания, при этом запаха дыма во время сигнала тревоги он не почувствовал.