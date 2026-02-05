https://ria.ru/20260205/chislo-2072451189.html
Число пострадавших при пожаре на автозаправке под Сургутом выросло до двух
Количество пострадавших на автозаправке в Сургутском районе ХМАО увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, сургутский район, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минский автомобильный завод, сургут
