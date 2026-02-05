Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при пожаре на автозаправке под Сургутом выросло до двух - РИА Новости, 05.02.2026
13:32 05.02.2026
Число пострадавших при пожаре на автозаправке под Сургутом выросло до двух
Число пострадавших при пожаре на автозаправке под Сургутом выросло до двух
Количество пострадавших на автозаправке в Сургутском районе ХМАО увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС. РИА Новости, 05.02.2026
2026
Число пострадавших при пожаре на автозаправке под Сургутом выросло до двух

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Количество пострадавших на автозаправке в Сургутском районе ХМАО увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС.
"Двое пострадавших доставлены в больницу", – сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, на автозаправке в поселке Солнечный в Сургутском районе произошло возгорание автомобиля "МАЗ", на данный момент спасатели объявили ликвидацию открытого горения, а площадь пожара составила 150 квадратных метров. Ранее в главке РИА Новости информировали об одном пострадавшем – водителе автомобиля.
Прокуратура региона начала проверку по инциденту.
