В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/chelovek-2072401962.html
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов
Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона...
2026-02-05T11:24:00+03:00
2026-02-05T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
https://ria.ru/20260205/khersonskaya-oblast-2072399903.html
белгородская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов

В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали от ударов со стороны ВСУ. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при атаке дрона на автомобиль мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение мягких тканей бедра. Глава Новостроевской территориальной администрации доставил пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Белянка Шебекинскоого округа FPV-дрон также атаковал автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и колена. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам губернатора, автомобиль уничтожен огнём.
Автомобиль скорой помощи
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
