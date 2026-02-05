В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов

БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в селе Белянка Шебекинскоого округа FPV-дрон также атаковал автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и колена. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам губернатора, автомобиль уничтожен огнём.