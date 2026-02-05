https://ria.ru/20260205/chelovek-2072401962.html
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов
Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.02.2026
белгородская область
