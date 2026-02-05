Рейтинг@Mail.ru
20:49 05.02.2026
Россия и Бразилия поприветствовали запуск фонда "Тропические леса навсегда"
Россия и Бразилия поприветствовали запуск фонда "Тропические леса навсегда"
в мире, бразилия, россия, михаил мишустин, оон
В мире, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, ООН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия приветствовали запуск фонда "Тропические леса навсегда" и призвали потенциальные страны-доноры объявить об амбициозных взносах, чтобы обеспечить капитализацию фонда, говорится в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина, подписанном по итогам заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилии.
"Россия и Бразилия также приветствовали запуск Фонда "Тропические леса навсегда" (TFFF) во время Беленского климатического саммита и признали его инновационным механизмом, призванным мобилизовать долгосрочное финансирование, основанное на результатах, в целях сохранения тропических лесных массивов. Призвали потенциальные страны-доноры объявить об амбициозных взносах, чтобы обеспечить капитализацию фонда и своевременное использование ресурсов", - сказано в документе.
Кроме того, стороны приветствовали запуск Интегрированного форума по изменению климата и торговле (IFCCT), также созданного в ходе Беленского климатического саммита, и подтвердили свою приверженность реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Также Россия и Бразилия условились продолжать конструктивное участие в переговорном процессе рамочной конвенции ООН о международном сотрудничестве в налоговых вопросах. Стороны считают данную инициативу ключевой для укрепления инклюзивной, сбалансированной и эффективной международной налоговой системы.
