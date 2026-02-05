https://ria.ru/20260205/braziliya-2072525163.html
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах между Россией и Бразилией
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах между Россией и Бразилией - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах между Россией и Бразилией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Бразилией. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:31:00+03:00
2026-02-05T17:31:00+03:00
2026-02-05T18:26:00+03:00
бразилия
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072542616_0:123:2897:1753_1920x0_80_0_0_b2aabe5a60029ecb0a33dd56eb0f4b41.jpg
https://ria.ru/20260205/mishustin-2072526178.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072542616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0425d10b19e2d16df67cd6313d22c691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, михаил мишустин, экономика
Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах между Россией и Бразилией
Мишустин призвал наращивать взаиморасчеты в нацвалютах между РФ и Бразилией