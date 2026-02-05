Рейтинг@Mail.ru
Брат украинского запорожского губернатора резко разбогател после 2022 года - РИА Новости, 05.02.2026
02:37 05.02.2026
Брат украинского запорожского губернатора резко разбогател после 2022 года
Новый директор горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья Александр Федоров резко разбогател после 2022 года и еще сильнее, когда его брат стал главой... РИА Новости, 05.02.2026
киев
запорожье
мелитополь
петр порошенко
европейская солидарность
киев
запорожье
мелитополь
киев, запорожье, мелитополь, петр порошенко, европейская солидарность
Киев, Запорожье, Мелитополь, Петр Порошенко, Европейская солидарность
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый директор горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья Александр Федоров резко разбогател после 2022 года и еще сильнее, когда его брат стал главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА), ежегодные доходы Федорова за это время выросли в 3,5 раз, выяснило РИА новости, изучив его декларацию.
В январе Александр Федоров возглавил Запорожскую горбольницы экстренной и скорой медицинской помощи. Изучив его декларацию, РИА Новости выяснило, что семья Федорова владеет большим количеством недвижимости, автомобилей и земельных участков в Киеве и на Западной Украине, а за 2025 год его семья заработала около 355 тысяч долларов.
По данным местной прессы, 42-летний Александр Федоров по образованию отоларинголог, работает в сфере здравоохранения с 2006 года, свою врачебную деятельность начинал в запорожских медучреждениях как лор. В 2020 году он стал депутатом Запорожского городского совета от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* и в этом же году организовал в Запорожье сеть медицинских клиник "Инмедико".
По данным украинского агрегатора официальных данных "Опендатабот", его жена Виктория является директором "Центра компьютерной томографии", собственниками которого указаны родители братьев Федоровых. По данным местных СМИ, Александр Федоров является родным братом 38-летнего Ивана Федорова, назначенного Киевом в начале 2024 года главой Запорожской ОГА.
Как сообщается на сайте ОГА, сам Иван Федоров с 2020 до 2024 года занимал должность мэра Мелитополя, а в 2019-2020 годах был первым замглавы Запорожской ОГА.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В год назначения Ивана Федорова главой ОГА его брат Александр стал директором городской больницы №3. В опубликованных им ежегодных декларациях на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, указано, что общий доход семьи Александра Федорова в 2020 году, когда он еще только стал депутатом, составил около двух миллионов гривен (примерно 46 тысяч долларов).
В следующем году доходы семьи Федоровых выросли до 4,388 миллионов гривен (102 тысячи долларов). В 2022 году доходы семьи Александра Федорова выросли еще сильнее - до 9,797 миллионов гривен (около 228 тысяч долларов) за год.
После того как его брат Иван в 2024 году был назначен главой ОГА, доходы семьи Александра Федорова выросли почти на три миллиона гривен (68 тысяч долларов) за год, по сравнению с 2023 годом - до 10,382 миллионов гривен (около 242 тысяч долларов). В следующем, 2025 году доходы семьи Александра Федорова выросли почти на пять миллионов гривен и составили 15,272 миллионов гривен (357 тысяч долларов).
Итого с момента становления депутатом, с 2021 по 2025 годы, ежегодный доход Александра Федорова увеличился в 3,5 раза.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Киев Запорожье Мелитополь Петр Порошенко Европейская солидарность
 
 
