В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 05.02.2026
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Отражена воздушная атака на Ростовскую область
, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону
, Таганроге
, Батайске
, Новошахтинске
и Азовском районе
... В Батайске ранен мужчина - водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет", - написал Слюсарь
в Telegram-канале
.
Губернатор отметил, что в Батайске всего повреждены пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома, семья, состоящая из четырех человек, в эвакуации не нуждается.
"Угроза беспилотной опасности сохраняется", - добавил Слюсарь.