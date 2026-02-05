Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 05.02.2026
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 05.02.2026
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 05.02.2026
батайск, ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Батайск, Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

В Батайске из-за атаки БПЛА пострадал человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе... В Батайске ранен мужчина - водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Батайске всего повреждены пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома, семья, состоящая из четырех человек, в эвакуации не нуждается.
"Угроза беспилотной опасности сохраняется", - добавил Слюсарь.
