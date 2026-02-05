Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Своевременная прополка участка весной и обработка территории специальными веществами являются наиболее эффективными средствами борьбы с одним из самых опасных растений в России - борщевиком, рассказала РИА Новости главный специалист Донского филиала Центра оценки качества АПК Ольга Безрукова.

Она напомнила, что борщевик Сосновского является ядовитым растением, который при контакте с кожей вызывает ожоги, а попадание его сока в глаза может привести к слепоте. Такие случаи, по словам Безруковой, фиксировались у детей, которые играли с полыми стеблями растения как с телескопами.

Эксперт отметила, что борьбу с борщевиком необходимо проводить вовремя - весной, не допуская, чтобы растение выросло до взрослого состояния.

"Если речь идет о единичных экземплярах, то легче всего его удалить вручную, защитив руки садовыми перчатками. При этом пока растение молодое, оно не так опасно и легче вырывается с корнем", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что вырванное растение следует удалить с участка и по возможности уничтожить.

"При сплошном зарастании участка этим растением эффективнее всего его обработать гербицидами сплошного действия на основе глифосата", - сказала она, уточнив, что гербициды - это специальные химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.