Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/borschevik-2072502801.html
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком
Своевременная прополка участка весной и обработка территории специальными веществами являются наиболее эффективными средствами борьбы с одним из самых опасных... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:12:00+03:00
2026-02-05T16:12:00+03:00
россия
снг
общество
борщевик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792261222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04b09e47d97916c9fd1bd089f6f3bb10.jpg
https://ria.ru/20260205/borschevik-2072444255.html
https://ria.ru/20260205/klen-2072398475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792261222_506:532:2527:2048_1920x0_80_0_0_8a11626b59bfd68f811a69d16288c573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, общество, борщевик
Россия, СНГ, Общество, Борщевик
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком

Безрукова назвала прополку участка эффективным средством борьбы с борщевиком

© Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор" | Перейти в медиабанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"
Перейти в медиабанк
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Своевременная прополка участка весной и обработка территории специальными веществами являются наиболее эффективными средствами борьбы с одним из самых опасных растений в России - борщевиком, рассказала РИА Новости главный специалист Донского филиала Центра оценки качества АПК Ольга Безрукова.
Она напомнила, что борщевик Сосновского является ядовитым растением, который при контакте с кожей вызывает ожоги, а попадание его сока в глаза может привести к слепоте. Такие случаи, по словам Безруковой, фиксировались у детей, которые играли с полыми стеблями растения как с телескопами.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Вчера, 13:20
Эксперт отметила, что борьбу с борщевиком необходимо проводить вовремя - весной, не допуская, чтобы растение выросло до взрослого состояния.
"Если речь идет о единичных экземплярах, то легче всего его удалить вручную, защитив руки садовыми перчатками. При этом пока растение молодое, оно не так опасно и легче вырывается с корнем", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что вырванное растение следует удалить с участка и по возможности уничтожить.
"При сплошном зарастании участка этим растением эффективнее всего его обработать гербицидами сплошного действия на основе глифосата", - сказала она, уточнив, что гербициды - это специальные химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.
В России и странах СНГ произрастает 40 видов рода борщевик. Опасный для человека вид - борщевик Сосновского - внесен в список сорных и опасных растений - "Чёрную книгу флоры Средней России". -0-
Клен ясенелистный - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Вчера, 11:07
 
РоссияСНГОбществоБорщевик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала