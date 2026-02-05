Ученый назвал борщевик самым опасным растением в России

ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Борщевик является самым опасным растением на территории России, опасен не только контакт с побегом, но и пребывание вблизи него, менее чем в 30 метрах, сообщил РИА Новости ассистент кафедры "Охрана окружающей среды" пермского политеха Никита Кифель.

"Контакт с борщевиком провоцирует шрамы и ожоги кожи. Даже пребывание вблизи растения, менее чем в 30 метрах, опасно: пыльца борщевика вызывает сильное раздражение дыхательных путей, отек и кровотечение слизистой, вплоть до удушья. При ожогах более 80% тела он способен привести к летальному исходу", - рассказал Кифель.