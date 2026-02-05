https://ria.ru/20260205/borschevik-2072434225.html
Ученый назвал борщевик самым опасным растением в России
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Борщевик является самым опасным растением на территории России, опасен не только контакт с побегом, но и пребывание вблизи него, менее чем в 30 метрах, сообщил РИА Новости ассистент кафедры "Охрана окружающей среды" пермского политеха Никита Кифель.
"Контакт с борщевиком провоцирует шрамы и ожоги кожи. Даже пребывание вблизи растения, менее чем в 30 метрах, опасно: пыльца борщевика вызывает сильное раздражение дыхательных путей, отек и кровотечение слизистой, вплоть до удушья. При ожогах более 80% тела он способен привести к летальному исходу", - рассказал Кифель.
По его словам, борщевик можно считать наиболее опасным растением на территории России
. Но он представляет угрозу не только для человека, но и для окружающей среды. Ученый пояснил, что с 1947 года борщевик выращивали как кормовую культуру для скота. Однако вскоре выяснилось, что употребление такого корма ухудшает качество молока, делая его горьким. При этом животные страдают воспалениями желудочно-кишечного тракта и получают ожоги слизистых. Растение активно "захватывает" земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур, добавил Кифель.