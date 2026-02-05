Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinМarketСap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 14.31 мск за сутки на 7,69% - до 69 969 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,76% - до 69 994 долларов.