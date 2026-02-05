Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года - РИА Новости, 05.02.2026
15:56 05.02.2026
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года
2026
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года

Стоимость биткоина опустилась ниже $70 тысяч впервые с ноября 2024 года

Монета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinМarketСap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 14.31 мск за сутки на 7,69% - до 69 969 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,76% - до 69 994 долларов.
Показатель находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
22 декабря 2025, 15:41
 
