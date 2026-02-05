Рейтинг@Mail.ru
Цена биткоина продолжила падение до минимума с ноября 2024 года
02:15 05.02.2026
Цена биткоина продолжила падение до минимума с ноября 2024 года
в мире
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20251222/bitkoin-2063869767.html
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, показатель опустился до 72 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 02.01 мск дешевел примерно на 3,43% за сутки - до 72 755 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,96% - примерно до 72 401 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года, он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
В миреСШАДональд Трамп
 
 
