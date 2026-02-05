Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 05.02.2026 (обновлено: 09:47 05.02.2026)
ПВО за ночь уничтожила 95 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
ростовская область
вооруженные силы украины
азовское море
волгоградская область
россия
краснодарский край
ростовская область
азовское море
волгоградская область
республика крым
безопасность, россия, краснодарский край, ростовская область, вооруженные силы украины, азовское море, волгоградская область, республика крым, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Волгоградская область, Республика Крым, Юрий Слюсарь
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком
3 февраля, 05:26
Так, российские бойцы сбили 36 БПЛА в Краснодарском крае, 27 — Ростовской области, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — в Белгородской области, два — в Крыму и один — в Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при налете дронов на Батайск пострадал водитель грузовика. Пять автомобилей и здание склада получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКраснодарский крайРостовская областьВооруженные силы УкраиныАзовское мореВолгоградская областьРеспублика КрымЮрий Слюсарь
 
 
