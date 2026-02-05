https://ria.ru/20260205/bespilotniki-2072361864.html
ПВО за ночь уничтожила 95 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
ростовская область
вооруженные силы украины
азовское море
волгоградская область
россия
краснодарский край
ростовская область
азовское море
волгоградская область
республика крым
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Волгоградская область, Республика Крым, Юрий Слюсарь
