Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американские войска готовятся полностью покинуть базу Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии в ближайшие сутки, силы международной антитеррористической коалиции оставляют также базу Хараб эль-Джейр, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на осведомленный источник.
“Дислоцированные на базе Шаддади войска готовятся полностью покинуть ее в течение 24 часов”, - сообщил источник.
По данным телеканала, эта информация поступила в среду вечером, находившиеся на базе военные будут, предположительно, передислоцированы за пределы Сирии.
По сообщениям корреспондента телеканала, возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция также начала вывод контингента с базы Хараб эль-Джейр, расположенной на северо-востоке провинции Эль-Хасаке.
Через базу Хараб эль-Джейр у границы с Ираком ранее осуществлялся ввоз и вывоз всей техники, предназначенной для американских ВС в Сирии, а также пересекающих границу фур с зерном и цистерн с топливом. Прежде там находился сельскохозяйственный аэропорт, в 2016 году американские войска переоборудовали его в военную авиабазу.
Ранее в воскресенье сирийская газета Al-Watan передавала, что коалиция перебрасывает технику с базы Хараб Эль-Джейр на территорию Ирака.
В конце января сирийские СМИ сообщили, что сирийские власти достигли взаимопонимания с руководством курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) о вводе в крупные города провинций эль-Хасаке и Ракка на северо-востоке Сирии сил внутренней безопасности, а также о полном прекращении огня на линиях боевого соприкосновения.
В свою очередь, пресс-служба СДС 30 января заявила, что командование СДС достигло соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке.
В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка и Дейр-эз-Зор, настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции Эль-Хасаке. Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.
После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирийскую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержке артиллерии и турецких беспилотников.
