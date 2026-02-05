Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ

Ранее в воскресенье сирийская газета Al-Watan передавала, что коалиция перебрасывает технику с базы Хараб Эль-Джейр на территорию Ирака.

После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирийскую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержке артиллерии и турецких беспилотников.