Рейтинг@Mail.ru
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/baza-2072369075.html
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.02.2026
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
Американские войска готовятся полностью покинуть базу Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии в ближайшие сутки, силы международной... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:09:00+03:00
2026-02-05T09:09:00+03:00
в мире
эль-хасаке
сирия
сша
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
https://ria.ru/20260117/siriya-2068446122.html
https://ria.ru/20251222/ssha-2063966114.html
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062246576.html
эль-хасаке
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эль-хасаке, сирия, сша, сирийские демократические силы
В мире, Эль-Хасаке, Сирия, США, Сирийские демократические силы
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ

Syria TV: войска США готовятся покинуть базу Шаддади на северо-востоке Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американские войска готовятся полностью покинуть базу Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии в ближайшие сутки, силы международной антитеррористической коалиции оставляют также базу Хараб эль-Джейр, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на осведомленный источник.
“Дислоцированные на базе Шаддади войска готовятся полностью покинуть ее в течение 24 часов”, - сообщил источник.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ
17 января, 02:15
По данным телеканала, эта информация поступила в среду вечером, находившиеся на базе военные будут, предположительно, передислоцированы за пределы Сирии.
По сообщениям корреспондента телеканала, возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция также начала вывод контингента с базы Хараб эль-Джейр, расположенной на северо-востоке провинции Эль-Хасаке.
Через базу Хараб эль-Джейр у границы с Ираком ранее осуществлялся ввоз и вывоз всей техники, предназначенной для американских ВС в Сирии, а также пересекающих границу фур с зерном и цистерн с топливом. Прежде там находился сельскохозяйственный аэропорт, в 2016 году американские войска переоборудовали его в военную авиабазу.
Ранее в воскресенье сирийская газета Al-Watan передавала, что коалиция перебрасывает технику с базы Хараб Эль-Джейр на территорию Ирака.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
22 декабря 2025, 22:25
В конце января сирийские СМИ сообщили, что сирийские власти достигли взаимопонимания с руководством курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) о вводе в крупные города провинций эль-Хасаке и Ракка на северо-востоке Сирии сил внутренней безопасности, а также о полном прекращении огня на линиях боевого соприкосновения.
В свою очередь, пресс-служба СДС 30 января заявила, что командование СДС достигло соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке.
В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка и Дейр-эз-Зор, настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции Эль-Хасаке. Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.
После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирийскую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержке артиллерии и турецких беспилотников.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии
15 декабря 2025, 22:56
 
В миреЭль-ХасакеСирияСШАСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала