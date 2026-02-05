https://ria.ru/20260205/baumgertner-2072404106.html
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера - РИА Новости, 05.02.2026
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
Пресс-служба британской базы "Акротири" на Кипре, где нашли тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, не смогла сообщить РИА Новости, когда тело будет РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:28:00+03:00
2026-02-05T11:28:00+03:00
2026-02-05T11:28:00+03:00
в мире
кипр
россия
владислав баумгертнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98954/42/989544263_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_74ecd4e2b264b2a003f7da6803a37dc2.jpg
https://ria.ru/20260115/kipr-2068100066.html
кипр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98954/42/989544263_197:0:2456:1694_1920x0_80_0_0_a2adc2e4424e2d6ac2b478cfa1456e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, россия, владислав баумгертнер
В мире, Кипр, Россия, Владислав Баумгертнер
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
РИА Новости: сроки транспортировки тела Баумгертнера зависят от его семьи
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-служба британской базы "Акротири" на Кипре, где нашли тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, не смогла сообщить РИА Новости, когда тело будет транспортировано в Россию, это зависит от семьи предпринимателя.
В среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре
тело принадлежит Баумгертнеру
, экспертиза завершена.
"Это зависит от его семьи. Боюсь, это не та информация, которая у меня есть или которую я могу раскрыть", - сообщила представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о том, когда тело перевезут в Россию
.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Местный житель 14 января обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.