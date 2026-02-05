Рейтинг@Mail.ru
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
11:28 05.02.2026
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера
Пресс-служба британской базы "Акротири" на Кипре, где нашли тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, не смогла сообщить РИА Новости, когда тело будет
На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера

РИА Новости: сроки транспортировки тела Баумгертнера зависят от его семьи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-служба британской базы "Акротири" на Кипре, где нашли тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, не смогла сообщить РИА Новости, когда тело будет транспортировано в Россию, это зависит от семьи предпринимателя.
В среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит Баумгертнеру, экспертиза завершена.
"Это зависит от его семьи. Боюсь, это не та информация, которая у меня есть или которую я могу раскрыть", - сообщила представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о том, когда тело перевезут в Россию.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Местный житель 14 января обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
15.01.2026
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
