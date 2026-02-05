На Кипре не смогли назвать сроки транспортировки тела Баумгертнера

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-служба британской базы "Акротири" на Кипре, где нашли тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, не смогла сообщить РИА Новости, когда тело будет транспортировано в Россию, это зависит от семьи предпринимателя.

Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Местный житель 14 января обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.