Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия" - РИА Новости, 05.02.2026
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"
Полиция британских баз на Кипре расследует обстоятельства и причину смерти экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:39:00+03:00
2026-02-05T10:39:00+03:00
2026-02-05T10:40:00+03:00
кипр
уралкалий
в мире
владислав баумгертнер
кипр
Новости
ru-RU
кипр, уралкалий, в мире, владислав баумгертнер
Кипр, Уралкалий, В мире, Владислав Баумгертнер
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"
РИА Новости: полиция британских баз на Кипре расследует смерть Баумгертнера
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция британских баз на Кипре расследует обстоятельства и причину смерти экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе базы "Акротири".
Ранее в среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре
тело принадлежит Баумгертнеру
, экспертиза завершена.
"Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз "Акротири" и "Декелия", - сообщила представитель пресс-службы.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.