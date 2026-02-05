Рейтинг@Mail.ru
10:39 05.02.2026
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"
Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы "Уралкалия"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Экс-гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция британских баз на Кипре расследует обстоятельства и причину смерти экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе базы "Акротири".
Ранее в среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит Баумгертнеру, экспертиза завершена.
"Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз "Акротири" и "Декелия", - сообщила представитель пресс-службы.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
15 января, 16:21
 
КипрУралкалийВ миреВладислав Баумгертнер
 
 
