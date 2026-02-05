В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова

"Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В.Д. Поленова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале

В ведомстве добавили, что сейчас принимают все меры для установления лица, причастного к растрате имущества, а также иных фактов преступной деятельности.