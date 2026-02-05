Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова
11:25 05.02.2026
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова - РИА Новости, 05.02.2026
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова
Дело о растрате возбуждено после хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы В. Д. Поленова в Тульской области, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:25:00+03:00
2026-02-05T11:25:00+03:00
происшествия
тульская область
заокский район
россия
василий поленов
тульская область
заокский район
россия
Новости
происшествия, тульская область, заокский район, россия, василий поленов
Происшествия, Тульская область, Заокский район, Россия, Василий Поленов
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова

После хищения водонапорной башни в тульской усадьбе Поленова возбудили дело

© Фото : Следственное управление СК России по Тульской областиМузей-усадьба В.Д. Поленова
Музей-усадьба В.Д. Поленова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Следственное управление СК России по Тульской области
Музей-усадьба В.Д. Поленова. Архивное фото
ТУЛА, 5 фев – РИА Новости. Дело о растрате возбуждено после хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы В. Д. Поленова в Тульской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Предварительно, по данным следствия, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня.
"Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В.Д. Поленова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале
В ведомстве добавили, что сейчас принимают все меры для установления лица, причастного к растрате имущества, а также иных фактов преступной деятельности.
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова находится в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки, в бывшей усадьбе Борок.
ПроисшествияТульская областьЗаокский районРоссияВасилий Поленов
 
 
