В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова

ТУЛА, 5 фев – РИА Новости. Дело о растрате возбуждено после хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы В. Д. Поленова в Тульской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Предварительно, по данным следствия, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня.
"Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В.Д. Поленова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале
В ведомстве добавили, что сейчас принимают все меры для установления лица, причастного к растрате имущества, а также иных фактов преступной деятельности.
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова находится в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки, в бывшей усадьбе Борок.
