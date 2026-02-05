https://ria.ru/20260205/barbin-2072480315.html
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании - РИА Новости, 05.02.2026
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
НАТО переживет кризис вокруг Гренландии, однако теперь стало ясно, что принципы равноправия и взаимоуважения с альянсом несовместимы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:22:00+03:00
2026-02-05T15:22:00+03:00
2026-02-05T15:24:00+03:00
в мире
гренландия
россия
дания
нато
копенгаген
дональд трамп
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20260130/grenlandija-2071149339.html
https://ria.ru/20260128/germanija-2070722897.html
гренландия
россия
дания
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, россия, дания, нато, копенгаген, дональд трамп, владимир барбин
В мире, Гренландия, Россия, Дания, НАТО, Копенгаген, Дональд Трамп, Владимир Барбин
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
РИА Новости: Барбин заявил, что принципы взаимоуважения с НАТО несовместимы