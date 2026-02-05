Рейтинг@Mail.ru
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании - РИА Новости, 05.02.2026
15:22 05.02.2026 (обновлено: 15:24 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/barbin-2072480315.html
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании - РИА Новости, 05.02.2026
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
НАТО переживет кризис вокруг Гренландии, однако теперь стало ясно, что принципы равноправия и взаимоуважения с альянсом несовместимы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:22:00+03:00
2026-02-05T15:24:00+03:00
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании

РИА Новости: Барбин заявил, что принципы взаимоуважения с НАТО несовместимы

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. НАТО переживет кризис вокруг Гренландии, однако теперь стало ясно, что принципы равноправия и взаимоуважения с альянсом несовместимы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Нынешний кризис вокруг Гренландии НАТО переживет. Вместе с тем стало ясным для многих западноевропейцев, включая датчан, что базовые для международных отношений принципы как равноправие и взаимоуважение с НАТО несовместимы", - сказал посол.

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
30 января, 09:55
Барбин добавил, что в НАТО "доминирует право сильного".
"НАТО - это не объединение мушкетеров, когда один за всех, и все за одного", - отметил глава дипмиссии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии
28 января, 11:36
 
