Экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях.