Экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда
Экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда - РИА Новости, 05.02.2026
Экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда
Экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку, обвиняемому в клевете, стало плохо в зале суда, сообщил РИА Новости
2026-02-05T15:13:00+03:00
2026-02-05T15:13:00+03:00
2026-02-05T15:13:00+03:00
происшествия
симферополь
руслан бальбек
госдума рф
происшествия, симферополь, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда
РИА Новости: обвиняемому в клевете экс-депутату Бальбеку стало плохо в зале суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку, обвиняемому в клевете, стало плохо в зале суда, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, также проходящей по делу, Алексей Анохин.
Бальбека
доставили в Киевский районный суд Симферополя
в четверг, где планировалось провести в закрытом режиме предварительное слушание.
"Руслану Бальбеку стало плохо в зале суда. Ему вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи", - сказал Анохин.
По его словам, в связи с этим предварительное слушание перенесено.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях.
Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.