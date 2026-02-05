Байден понятия не имел, что был президентом США, уверен Трамп

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и понятия не имел, что занимал этот пост, уверен американский лидер Дональд Трамп.
«
"Худший президент. Он и понятия не имел, что был президентом. Так что он и не воспринимает это лично. Я не хочу, чтобы он воспринимал это лично", - сказал Трамп на молитвенном завтраке, говоря о своем предшественнике.
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, которая проиграла на выборах.
Сам Байден нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
