Байден понятия не имел, что был президентом США, уверен Трамп - РИА Новости, 05.02.2026
17:24 05.02.2026
Байден понятия не имел, что был президентом США, уверен Трамп
Бывший президент США Джо Байден и понятия не имел, что занимал этот пост, уверен американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Байден понятия не имел, что был президентом США, уверен Трамп

Трамп заявил, что Байден был худшим президентом США

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и понятия не имел, что занимал этот пост, уверен американский лидер Дональд Трамп.
«
"Худший президент. Он и понятия не имел, что был президентом. Так что он и не воспринимает это лично. Я не хочу, чтобы он воспринимал это лично", - сказал Трамп на молитвенном завтраке, говоря о своем предшественнике.
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, которая проиграла на выборах.
Сам Байден нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп спародировал кашель Байдена
13 января, 22:47
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала Харрис
 
 
