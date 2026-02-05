Новак спрогнозировал рост производства легковых автомобилей в России

«

"Объемы продаж легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.