15:17 05.02.2026
Новак спрогнозировал рост производства легковых автомобилей в России
Новак спрогнозировал рост производства легковых автомобилей в России

Сборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство в 2026 году ожидает роста объемов производства легковых автомобилей в России, что позволит обеспечить загрузку производственных мощностей в стране, сообщила пресс-служба кабмина.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуация в автомобильной промышленности и перспективы развития отрасли.
«
"Объемы продаж легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.
В сегменте грузового транспорта в текущем году кабмин ожидает сохранения достигнутых объемов производства.
Отмечено также, что в сегменте общественного транспорта в стране ежегодно обновляется порядка 5 тысяч единиц автобусов.
Цех сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
31 октября 2025, 09:39
 
Экономика Россия Александр Новак Авто Автопром Правительство РФ
 
 
