Новак провел совещание по ситуации в автопроме - РИА Новости, 05.02.2026
15:10 05.02.2026
Новак провел совещание по ситуации в автопроме
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации в автомобильной промышленности, где обсуждались меры поддержки отрасли, включая стимулирование...
экономика
россия
александр новак
авто
автопром
правительство рф
экономика, россия, александр новак, авто, автопром, правительство рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Авто, Автопром, Правительство РФ
Новак провел совещание по ситуации в автопроме

Российские власти обсудили стимулирование спроса на отечественные автомобили

© РИА Новости / Павел Львов | Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
Мелкоузловая сборка кроссовера Москвич 3 на линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации в автомобильной промышленности, где обсуждались меры поддержки отрасли, включая стимулирование спроса на российские автомобили и запуск обновленной программы утилизации транспортных средств, говорится в сообщении правительства.
«
"В рамках совещания обсуждались меры поддержки отрасли. Среди них – стимулирование спроса на российские автомобили, запуск обновленной программы утилизации транспортных средств, расширение программ льготного лизинга и кредитования", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вице-премьер "поручил профильным ведомствам продолжить дальнейшее совершенствование инструментов поддержки российской автомобильной промышленности, проанализировать внутренний срез отрасли на предмет возможности реализации произведенного отечественного автотранспорта в различных сферах".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке
22 января, 18:18
 
Экономика Россия Александр Новак Авто Автопром Правительство РФ
 
 
