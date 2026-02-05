В России могут разрешить регистрировать разыскиваемые за границей машины

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. МВД РФ предложило разрешить регистрацию автомобилей, находящихся по инициативе недружественных государств в международном розыске, соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке, в МВД поступает информация о нахождении в международном розыске по инициативе недружественных государств автомобилей, ввезенных в РФ и приобретенных россиянами. При этом законом запрещено регистрировать транспорт, находящийся в розыске.
"Законопроектом предлагается наделить регистрирующий орган полномочиями по определению особенностей совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске, что позволит обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.
Как отмечается в документе, с 24 февраля 2022 года правоохранительные органы недружественных государств игнорируют запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых автомобилей, поэтому достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств невозможно.
Так, по информации из пояснительной записки, правоохранительные органы Германии по политическим мотивам продолжают игнорировать запросы российской стороны по всем направлениям международного полицейского сотрудничества, включая розыск транспорта - на 19 января 2026 года 123 автомобиля, обнаруженные в России, продолжают находиться в розыске по каналам Интерпола по инициативе германской стороны.
"Данный вопрос является актуальным и по отношению к транспортным средствам, неправомерно и необоснованно выставленным в международный розыск Украиной", - сказано в документе.
Отмечается, что убрать машину из базы международного розыска может только страна-инициатор: "С учетом изложенного на сегодняшний день нормативно-правовая база, позволяющая защитить законные интересы российских граждан, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства, отсутствует".
Согласно проекту документа, федеральный закон вступит в силу через 365 дней с момента его официального опубликования.
