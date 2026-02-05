Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия проведут консультации по авиасообщению
20:00 05.02.2026
Россия и Бразилия проведут консультации по авиасообщению
Россия и Бразилия проведут консультации по авиасообщению
Россия и Бразилия условились провести консультации по сотрудничеству в области авиасообщения, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила... РИА Новости, 05.02.2026
бразилия, россия, михаил мишустин, экономика
Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Россия и Бразилия проведут консультации по авиасообщению

Россия и Бразилия договорились о консультациях по сотрудничеству в авиасообщении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия условились провести консультации по сотрудничеству в области авиасообщения, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Также глава российского правительства вместе с вице-президентом Бразилии Алкмином подписал совместное заявление, в котором обозначены направления сотрудничества двух стран на ближайшие годы.
"Зафиксирована обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области воздушного сообщения. В этих целях условлено провести в ближайшее время консультации соответствующих авиационных властей", - говорится в тексте заявления.
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
Бразилия Россия Михаил Мишустин Экономика
 
 
