В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ - РИА Новости, 05.02.2026
00:03 05.02.2026
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение, а также вернули тепло и горячую воду в дома после энергоаварии на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, сообщил зампред правительства региона Алексей Гончаров.
Крупная авария на ТЭЦ-1 в Чите произошла в среду.
"В 04.47 (22.47 мск вторника) все потребители Читы и Читинского округа по электроэнергии включены...Теплоснабжение и ГВС восстановлено. Все ЦТП включены", - написал Гончаров в своем Telegram-канале.
В среду ранее он сообщил, что произошла авария на ТЭЦ-1 в Чите. В ночь со среды на четверг в Чите было до 28 градусов мороза.
Рабочий - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов
ПроисшествияЧитаЗабайкальский край
 
 
