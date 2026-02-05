https://ria.ru/20260205/avariya-2072338429.html
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ - РИА Новости, 05.02.2026
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
Специалисты восстановили электроснабжение, а также вернули тепло и горячую воду в дома после энергоаварии на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, сообщил зампред... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:03:00+03:00
2026-02-05T00:03:00+03:00
2026-02-05T00:03:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20260204/kirov-2072104634.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
В Чите устранили энергоаварию на ТЭЦ-1