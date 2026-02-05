В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение, а также вернули тепло и горячую воду в дома после энергоаварии на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, сообщил зампред правительства региона Алексей Гончаров.

В среду ранее он сообщил, что произошла авария на ТЭЦ-1 в Чите. В ночь со среды на четверг в Чите было до 28 градусов мороза.