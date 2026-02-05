https://ria.ru/20260205/ataka-2072519508.html
В Ростовской области отразили воздушные атаки
В Ростовской области отразили воздушные атаки - РИА Новости, 05.02.2026
В Ростовской области отразили воздушные атаки
Воздушные атаки отражены в трех городах и четырех районах Ростовской области в течение дня, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:10:00+03:00
2026-02-05T17:10:00+03:00
2026-02-05T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
юрий слюсарь
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, юрий слюсарь , telegram
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Таганрог, Юрий Слюсарь , Telegram
В Ростовской области отразили воздушные атаки
Воздушные атаки отразили в трех городах и четырех районах Ростовской области