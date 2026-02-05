https://ria.ru/20260205/ataka-2072372402.html
Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ
Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ
Частный дом в Приморско-Ахтарске поврежден из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:25:00+03:00
2026-02-05T09:25:00+03:00
2026-02-05T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарск
краснодарский край
азовское море
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
приморско-ахтарск
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Азовское море, Вооруженные силы Украины
Частный дом на Кубани получил повреждения при атаке ВСУ
В Приморско-Ахтарске из-за атаки БПЛА ВСУ поврежден частный дом