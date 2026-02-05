https://ria.ru/20260205/ataka-2072354219.html
В Батайске в результате атаки ВСУ повреждены здания и машины
В Батайске в результате атаки ВСУ повреждены здания и машины - РИА Новости, 05.02.2026
В Батайске в результате атаки ВСУ повреждены здания и машины
Здание складского объекта и припаркованные рядом автомобили повреждены в результате воздушной атаки в городе Батайск Ростовской области, сообщил глава города... РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
В Батайске в результате атаки ВСУ повреждены здания и машины
В Батайске в результате воздушной атаки ВСУ повреждены здания и машины