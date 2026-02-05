Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников - РИА Новости, 05.02.2026
10:16 05.02.2026
В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников
В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников - РИА Новости, 05.02.2026
В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников
Мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани, золото помог вернуть владельцам...
происшествия
астрахань
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
астрахань
астраханская область
2026
происшествия, астрахань, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников

Полицейский на улице
Полицейский на улице. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани, золото помог вернуть владельцам бдительный курьер, сообщает УМВД России по Астраханской области.
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее несовершеннолетней дочери поступило несколько звонков от неизвестных мужчин.
"Собеседники, действуя в сговоре и оказывая психологическое давление на ребенка, убедили ее забрать из дома все золото (более 80 изделий), отнести на кладбище и оставить на могиле", - говорится в сообщении.
Злоумышленники вызвали девочке такси, чтобы она как можно быстрее доехала до указанного места. Чтобы она не рассказала о звонках родителям, они убедили ее, что это большая тайна и должна остаться между ними.
После того, как мама девочки обнаружила пропажу и расспросила дочь о произошедшем, она обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества на 2,3 миллиона рублей.
Похищенное помог вернуть бдительный гражданин. Мужчину наняли как курьера, чтобы он забрал золото, которое на кладбище оставила якобы невменяемая родственница заказчика. Когда астраханец почувствовал неладное, он решил принести изделия в полицию.
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
