В Астрахани девочка отнесла украшения на кладбище по заданию мошенников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани, золото помог вернуть владельцам бдительный курьер, сообщает УМВД России по Астраханской области

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее несовершеннолетней дочери поступило несколько звонков от неизвестных мужчин.

"Собеседники, действуя в сговоре и оказывая психологическое давление на ребенка, убедили ее забрать из дома все золото (более 80 изделий), отнести на кладбище и оставить на могиле", - говорится в сообщении.

Злоумышленники вызвали девочке такси, чтобы она как можно быстрее доехала до указанного места. Чтобы она не рассказала о звонках родителям, они убедили ее, что это большая тайна и должна остаться между ними.

После того, как мама девочки обнаружила пропажу и расспросила дочь о произошедшем, она обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества на 2,3 миллиона рублей.