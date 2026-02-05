https://ria.ru/20260205/armeniya-2072443112.html
Армения заинтересована в связях с Россией, заявил спикер парламента
Армения заинтересована в связях с Россией, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Армения заинтересована в связях с Россией, заявил спикер парламента
Армения заинтересована в связях с Россией, другого понимания у Еревана нет, заявил спикер нацсобрания Армении Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:16:00+03:00
2026-02-05T13:16:00+03:00
2026-02-05T14:33:00+03:00
в мире
россия
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072464343_0:226:2894:1854_1920x0_80_0_0_be8943d233adb986ad43eeb5699f9026.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072441863.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072464343_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_fe7a495dd6590fdffe302dc1a21579c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, ереван
В мире, Россия, Армения, Ереван
Армения заинтересована в связях с Россией, заявил спикер парламента
Симонян: Армения заинтересована в связях с РФ, другого понимания у Еревана нет