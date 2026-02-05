https://ria.ru/20260205/armenija-2072450015.html
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента
Армения не считает, что страна должна выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:30:00+03:00
2026-02-05T13:30:00+03:00
2026-02-05T14:33:00+03:00
в мире
армения
россия
сергей лавров
евразийский экономический союз
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072464505_0:194:3134:1957_1920x0_80_0_0_d5bd56b8a114dfeaf567d7edc63888f6.jpg
https://ria.ru/20260205/armenija-2072449053.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072464505_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b7486c89dde8647301617f7d97e4ee25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, таможенный союз
В мире, Армения, Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, Таможенный союз
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента
Симонян: Армения не считает, что страна должна выходить из ЕАЭС