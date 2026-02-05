Рейтинг@Mail.ru
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента
13:30 05.02.2026 (обновлено: 14:33 05.02.2026)
Армения не считает, что должна выйти из ЕАЭС, заявил спикер парламента
Армения не считает, что страна должна выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, армения, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, таможенный союз
В мире, Армения, Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, Таможенный союз
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Армения не считает, что страна должна выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян.
"Что касается ЕАЭС, Таможенного союза, мы не считаем, что мы должны оттуда уходить. Мы думаем, что мы можем найти вместе решение, которое будет выгодно обеим сторонам", - сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
В миреАрменияРоссияСергей ЛавровЕвразийский экономический союзТаможенный союз
 
 
