Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
Армения ничего не пытается делать что-то против России, такого восприятия в Ереване нет и не будет, заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
