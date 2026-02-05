Рейтинг@Mail.ru
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 05.02.2026 (обновлено: 14:36 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/armenija-2072449053.html
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
Армения ничего не пытается делать что-то против России, такого восприятия в Ереване нет и не будет, заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:28:00+03:00
2026-02-05T14:36:00+03:00
в мире
россия
армения
ереван
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072465327_0:57:2984:1736_1920x0_80_0_0_cdb52f82dc7488c97a9907fdbbfe6002.jpg
https://ria.ru/20260205/simonyan-2072445647.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072465327_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_e0e776d24051a2967a8391c83d9f0a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, ереван, сергей лавров
В мире, Россия, Армения, Ереван, Сергей Лавров
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента

Симонян: Армения ничего не пытается делать что-то против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Армения ничего не пытается делать что-то против России, такого восприятия в Ереване нет и не будет, заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян.
"Не хочу. чтобы было такое понимание здесь в России, что Армения пытается как-то делать что-то против России, мы делать против России, против дружеского нам союзного государства... хочу вас заверить, что... у нас такого восприятия нет и не будет... Это неправильно для всего того, что у нас уже есть и существует", - сказал Симонян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияАрменияЕреванСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала