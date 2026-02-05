https://ria.ru/20260205/arest-2072460495.html
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2026
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. РИА Новости, 05.02.2026
РИА Новости: суд отправил школьницу из Кодинска под домашний арест до 3 апреля