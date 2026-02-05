Рейтинг@Mail.ru
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест
14:19 05.02.2026 (обновлено: 14:20 05.02.2026)
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест
2026-02-05T14:19:00+03:00
2026-02-05T14:20:00+03:00
Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
"Кежемским районным судом Красноярского края избрана мера пресечения в отношении школьницы, ранившей сверстницу и напавшей на преподавателя в школе города Кодинск... Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 дней, по 3 апреля", - сказали в пресс-службе.
По информации суда, школьнице предъявлено обвинение в покушении на убийство.
По предварительным данным СК, в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждены два уголовных дела. Пострадавшая, по данным краевого главка МВД, отпущена домой после получения медицинской помощи.
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
