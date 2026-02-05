Школьницу, напавшую на сверстницу в Кодинске, отправили под домашний арест

«

"Кежемским районным судом Красноярского края избрана мера пресечения в отношении школьницы, ранившей сверстницу и напавшей на преподавателя в школе города Кодинск... Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 дней, по 3 апреля", - сказали в пресс-службе.