05:24 05.02.2026
Юрист рассказала, нужна ли в автомобиле аптечка
Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. РИА Новости, 05.02.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965893419_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_105f9f963455598c269cc37a77bc83db.jpg
1920
1920
true
Общество
© iStock.com / Ugur KarakocАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© iStock.com / Ugur Karakoc
Автомобильная аптечка. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
"С 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля", - сообщила юрист, добавив, что также отменен штраф за ее отсутствие.
До исключения указанного требования водителям могли выписать штраф в размере 500 рублей за отсутствие или просроченную аптечку. Также до сентября 2023 года нельзя было выезжать на автомобиле, если в нем не было аптечки.
Вместе с тем Нечаева порекомендовала иметь аптечку на экстренный случай, несмотря на отмену штрафа.
Общество
 
 
