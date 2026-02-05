https://ria.ru/20260205/anokhin-2072571873.html
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске
смоленская область
василий анохин
смоленск
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мероприятие "Единство народов России" прошло в Смоленске, в нем приняли участие представители сферы туризма, победители и эксперты проекта "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленск – город с богатой героической историей и гостеприимная "Молодежная столица России-2026". Для нас большая честь принимать гостей из разных регионов нашей большой и дружной страны!" – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Возле башни Громовой участники мероприятия объединились в хороводе. Представители 64 регионов страны одновременно исполнили песню "Катюша". На площади Ленина прошла интерактивная программа "Посольская мастерская гостеприимства" – состоялся парад регионов, дегустация блюд.
На сцене каждая команда представила визитную карточку своего региона, рассказав о его уникальной идентичности и туристической привлекательности, отметил Анохин.