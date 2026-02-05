Рейтинг@Mail.ru
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске - РИА Новости, 05.02.2026
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:53 05.02.2026
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске
Мероприятие "Единство народов России" прошло в Смоленске, в нем приняли участие представители сферы туризма, победители и эксперты проекта "Мастера... РИА Новости, 05.02.2026
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске

В Смоленске состоялось мероприятие "Единство народов России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мероприятие "Единство народов России" прошло в Смоленске, в нем приняли участие представители сферы туризма, победители и эксперты проекта "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленск – город с богатой героической историей и гостеприимная "Молодежная столица России-2026". Для нас большая честь принимать гостей из разных регионов нашей большой и дружной страны!" – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Возле башни Громовой участники мероприятия объединились в хороводе. Представители 64 регионов страны одновременно исполнили песню "Катюша". На площади Ленина прошла интерактивная программа "Посольская мастерская гостеприимства" – состоялся парад регионов, дегустация блюд.
На сцене каждая команда представила визитную карточку своего региона, рассказав о его уникальной идентичности и туристической привлекательности, отметил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО
4 февраля, 20:09
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
