12:56 05.02.2026 (обновлено: 12:59 05.02.2026)
Жителя Алтайского края будут судить за угон автомобиля с ребенком
Жителя Алтайского края будут судить за угон автомобиля с ребенком
Жителя Алтайского края будут судить за угон автомобиля с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Житель Алтайского края предстанет перед судом в Приморье по обвинению в угоне автомобиля, в котором находился восьмилетний мальчик, и ДТП, сообщает краевая прокуратура.
В сентябре 2025 года полиция сообщала, что в Находке 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz с мальчиком внутри и отправилась за покупками, не заперев дверь. Мужчина угнал автомобиль вместе с ребёнком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и ребёнок были госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточняли, что у мальчика, предварительно, было сотрясение головного мозга.
"Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение в отношении жителя села Смоленское Алтайского края… Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мужчину будут судить по статьям "угон" и "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По версии следствия, 43-летний обвиняемый, будучи пьян, сел за руль автомобиля Toyota Vitz, припаркованного у дома в Находке, и обнаружил в салоне восьмилетнего мальчика. Несмотря на это, фигурант поехал и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Dyna. Ребенок получил телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте
23 января, 17:08
 
ПроисшествияАлтайский край
 
 
