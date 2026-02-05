Жителя Алтайского края будут судить за угон автомобиля с ребенком

В сентябре 2025 года полиция сообщала, что в Находке 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz с мальчиком внутри и отправилась за покупками, не заперев дверь. Мужчина угнал автомобиль вместе с ребёнком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и ребёнок были госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточняли, что у мальчика, предварительно, было сотрясение головного мозга.