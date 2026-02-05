Рейтинг@Mail.ru
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/aktrisa-2072478268.html
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире - РИА Новости, 05.02.2026
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире
Актрису Светлану Ходченкову обязали через суд разобрать стену в её квартире для доступа к общедомовому стояку, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:15:00+03:00
2026-02-05T15:15:00+03:00
светлана ходченкова
тсж
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003048291_0:930:1778:1930_1920x0_80_0_0_763dcd797532f8fcb2a33eb15d41cfb1.jpg
https://ria.ru/20260204/kvartira-2072080835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003048291_0:897:2048:2433_1920x0_80_0_0_bb211a9fefd400023354706c0ae86859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана ходченкова, тсж, происшествия
Светлана Ходченкова, ТСЖ, Происшествия
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире

РИА Новости: Ходченкову обязали разобрать стену в квартире для доступа к стояку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Ходченкова
Актриса Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Актриса Светлана Ходченкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актрису Светлану Ходченкову обязали через суд разобрать стену в её квартире для доступа к общедомовому стояку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них сообщается, что с таким иском в суд вышло ТСЖ. Заявитель указал, что в квартире, собственниками которой являются Светлана Ходченкова и её мать Татьяна, была переустроена система горячего водоснабжения путем установки запорного шарового крана на стояке, что является нарушением норм технической эксплуатации жилищного фонда.
"В результате данного переустройства нарушена температура (циркуляция) горячей воды в общедомовом стояке нижерасположенных квартир, что подтверждается заявлениями жителей", - цитируется в материалах текст иска.
В них уточняется, что там проживали квартиросъемщики, а стояк заложен кафельной плиткой, доступ к нему отсутствует.
Суд обязал Ходченкову и её маму обеспечить представителям ТСЖ доступ к общедомовым стоякам горячего водоснабжения в квартире путем демонтажа за свой счет короба и иных элементов отделки, в том числе для проведения ремонтных работ по демонтажу запорной арматуры. Кроме того, с обеих ответчиц солидарно взыскали в пользу ТСЖ расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 тысяч рублей и почтовые расходы в размере 1182 рубля, заключается в материалах.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
4 февраля, 06:04
 
Светлана ХодченковаТСЖПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала