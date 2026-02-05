Ходченкову обязали разобрать стену в квартире

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актрису Светлану Ходченкову обязали через суд разобрать стену в её квартире для доступа к общедомовому стояку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них уточняется, что там проживали квартиросъемщики, а стояк заложен кафельной плиткой, доступ к нему отсутствует.

Суд обязал Ходченкову и её маму обеспечить представителям ТСЖ доступ к общедомовым стоякам горячего водоснабжения в квартире путем демонтажа за свой счет короба и иных элементов отделки, в том числе для проведения ремонтных работ по демонтажу запорной арматуры. Кроме того, с обеих ответчиц солидарно взыскали в пользу ТСЖ расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 тысяч рублей и почтовые расходы в размере 1182 рубля, заключается в материалах.