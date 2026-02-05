https://ria.ru/20260205/aktrisa-2072478268.html
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире - РИА Новости, 05.02.2026
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире
Актрису Светлану Ходченкову обязали через суд разобрать стену в её квартире для доступа к общедомовому стояку, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:15:00+03:00
2026-02-05T15:15:00+03:00
2026-02-05T15:15:00+03:00
светлана ходченкова
тсж
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003048291_0:930:1778:1930_1920x0_80_0_0_763dcd797532f8fcb2a33eb15d41cfb1.jpg
https://ria.ru/20260204/kvartira-2072080835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003048291_0:897:2048:2433_1920x0_80_0_0_bb211a9fefd400023354706c0ae86859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана ходченкова, тсж, происшествия
Светлана Ходченкова, ТСЖ, Происшествия
Ходченкову обязали разобрать стену в квартире
РИА Новости: Ходченкову обязали разобрать стену в квартире для доступа к стояку
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актрису Светлану Ходченкову обязали через суд разобрать стену в её квартире для доступа к общедомовому стояку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них сообщается, что с таким иском в суд вышло ТСЖ
. Заявитель указал, что в квартире, собственниками которой являются Светлана Ходченкова
и её мать Татьяна, была переустроена система горячего водоснабжения путем установки запорного шарового крана на стояке, что является нарушением норм технической эксплуатации жилищного фонда.
"В результате данного переустройства нарушена температура (циркуляция) горячей воды в общедомовом стояке нижерасположенных квартир, что подтверждается заявлениями жителей", - цитируется в материалах текст иска.
В них уточняется, что там проживали квартиросъемщики, а стояк заложен кафельной плиткой, доступ к нему отсутствует.
Суд обязал Ходченкову и её маму обеспечить представителям ТСЖ доступ к общедомовым стоякам горячего водоснабжения в квартире путем демонтажа за свой счет короба и иных элементов отделки, в том числе для проведения ремонтных работ по демонтажу запорной арматуры. Кроме того, с обеих ответчиц солидарно взыскали в пользу ТСЖ расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 тысяч рублей и почтовые расходы в размере 1182 рубля, заключается в материалах.