СМИ: умерла британская актриса Элизабет Келли
02:13 05.02.2026
СМИ: умерла британская актриса Элизабет Келли
СМИ: умерла британская актриса Элизабет Келли

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Британская актриса Элизабет Келли, известная российскому зрителю по роли в сериале "Чисто английское убийство", скончалась в возрасте 104 лет, сообщает газета Sun.
"Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет", - пишет издание.
За свою карьеру Келли исполнила множество ролей в британских телесериалах, включая "Улица коронации", "Жители Ист-Энда" и прочие.
 
