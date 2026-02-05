Посол назвал последствия кражи активов России Британией

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Кража российских активов будет иметь разрушительные последствия для британской финансовой системы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Совместно с другими странами "семерки" британцы уже опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились. Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС ", - сказал Келин

Дипломат напомнил, что британские банки открыто высказывают опасения по поводу судебных исков со стороны России и потенциальных финансовых потерь в случае изъятия российских активов.

В декабре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители британских банков выступают против планов Лондона Брюсселя использовать замороженные российские активы для помощи Киеву и сомневаются в законности такого шага. По информации газеты, банки отмечают, что британское правительство не предложило им возместить ущерб от возможных ответных мер со стороны Москвы

Кроме того, по оценке дипломата, в декабре Брюссель отказался от изъятия российских активов не сам, а благодаря решительным действиям России.

"Мы своевременно и наглядно продемонстрировали готовность твердо отстаивать наши интересы, в том числе путем борьбы с европейским беззаконием в юридической плоскости", - добавил он.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы