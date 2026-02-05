Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал последствия кражи активов России Британией - РИА Новости, 05.02.2026
05:28 05.02.2026
Посол назвал последствия кражи активов России Британией
Посол назвал последствия кражи активов России Британией
Кража российских активов будет иметь разрушительные последствия для британской финансовой системы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 05.02.2026
украина, лондон, в мире, андрей келин, виктор орбан, евросоюз
Украина, Лондон, В мире, Андрей Келин, Виктор Орбан, Евросоюз
Посол назвал последствия кражи активов России Британией

Келин: кража активов РФ будет разрушительной для финансовой системы Британии

© Фото : Посольство России в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Кража российских активов будет иметь разрушительные последствия для британской финансовой системы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Совместно с другими странами "семерки" британцы уже опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились. Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС", - сказал Келин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
23 января, 05:22
Дипломат напомнил, что британские банки открыто высказывают опасения по поводу судебных исков со стороны России и потенциальных финансовых потерь в случае изъятия российских активов.
В декабре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители британских банков выступают против планов Лондона и Брюсселя использовать замороженные российские активы для помощи Киеву и сомневаются в законности такого шага. По информации газеты, банки отмечают, что британское правительство не предложило им возместить ущерб от возможных ответных мер со стороны Москвы.
Кроме того, по оценке дипломата, в декабре Брюссель отказался от изъятия российских активов не сам, а благодаря решительным действиям России.
"Мы своевременно и наглядно продемонстрировали готовность твердо отстаивать наши интересы, в том числе путем борьбы с европейским беззаконием в юридической плоскости", - добавил он.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков
22 января, 11:41
 
УкраинаЛондонВ миреАндрей КелинВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
