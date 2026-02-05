https://ria.ru/20260205/aes-2072504194.html
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш - РИА Новости, 05.02.2026
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
"Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
Лихачев: "Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш