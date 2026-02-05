Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш - РИА Новости, 05.02.2026
16:17 05.02.2026
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
"Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.02.2026
бангладеш, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур
Бангладеш, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш

Лихачев: "Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. "Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Бангладеш ситуация прошлого года, конечно же, не была благоприятной для реализации проекта. Революция в стране, смена правительства. Впереди выборы, которые внесут, без сомнения, очень серьезную корректировку в деятельность правительства Бангладеш, но позволю себе выразить уверенность, что запуск проекта "Руппур" не уйдет из приоритетов руководства Бангладеш при любом исходе выборов", - сказал Лихачев.
По его словам, это жизненно важный проект для Бангладеш, и "Росатом" сделает все, чтобы этот проект был реализован.
БангладешАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС Руппур
 
 
