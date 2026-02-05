https://ria.ru/20260205/aeroport-2072388290.html
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - РИА Новости, 05.02.2026
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:30:00+03:00
2026-02-05T10:30:00+03:00
2026-02-05T10:30:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечатся, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
"Возможны корректировки в расписании части рейсов", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.