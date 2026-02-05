"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" запустил обновленное меню экономического класса на всех рейсах* длительностью от трех до семи часов и на рейсах свыше семи часов из Москвы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Холодные закуски в новом меню экономкласса включают в себя сыры российских производителей, мясные деликатесы, дальневосточную красную рыбу, овощи и свежую зелень.

На горячее пассажиры экономкласса смогут попробовать новые блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. Например, в зависимости от направления и длительности рейса, путешественникам предложат: котлету из индейки с жареным картофелем, фасолью и сливочно-томатным соусом; пикшу с картофельным пюре, морковью и соусом тартар; говядину в соусе демиглас с гречкой и брокколи и баранину в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.

В утренние часы пассажиров экономкласса ждут сытные завтраки: кукурузная полента с консервированной грушей и корицей; блины с курицей и сливочно-грибным соусом; омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом и оладьи с яблоком и корицей.

Кроме того, в меню экономического класса обновились и десерты. В качестве сладких лакомств будут доступны различные пирожные: творожное с лесными ягодами, шоколадное с брусникой, а также — с абрикосовым джемом или яблоком и корицей.