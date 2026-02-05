Рейтинг@Mail.ru
10:11 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/abu-dabi-2072383675.html
В Абу-Даби не усиливали меры безопасности из-за переговоров по Украине
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Обстановка в столице ОАЭ Абу-Даби в четверг утром будничная на фоне проходящих в городе переговоров по украинскому урегулированию, усиления мер безопасности не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
На четверг запланирован второй день переговоров между делегациями РФ, США и Украины.
Обстановка на улицах города спокойная и будничная. Ряд дорог перекрыт лишь у ключевых правительственных объектов, как и в другие дни.
Дополнительных полицейских патрулей в столице ОАЭ не наблюдается.
Погода соответствует сезону, в столице в четверг утром солнечно и сухо.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров по Украине, сообщили в четверг телеканалу Al-Jazeera в Белом доме.
Владимир Зеленский заявил в среду, что ожидает в ближайшее время обмена пленными.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
