https://ria.ru/20260205/abu-dabi-2072383675.html
В Абу-Даби не усиливали меры безопасности из-за переговоров по Украине
В Абу-Даби не усиливали меры безопасности из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
В Абу-Даби не усиливали меры безопасности из-за переговоров по Украине
Обстановка в столице ОАЭ Абу-Даби в четверг утром будничная на фоне проходящих в городе переговоров по украинскому урегулированию, усиления мер безопасности не... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:11:00+03:00
2026-02-05T10:11:00+03:00
2026-02-05T10:11:00+03:00
в мире
украина
сша
абу-даби
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072285385.html
https://ria.ru/20260205/kiev-2072351570.html
https://ria.ru/20260204/uitkoff-2072330859.html
украина
сша
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, абу-даби, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
В Абу-Даби не усиливали меры безопасности из-за переговоров по Украине
В Абу-Даби не стали усиливать меры безопасности из-за переговоров по Украине