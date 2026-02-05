https://ria.ru/20260205/a7-2072558891.html
FT: через А7 проходит каждый пятый бизнес-платеж во внешней торговле РФ
FT: через А7 проходит каждый пятый бизнес-платеж во внешней торговле РФ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Платежный агент А7 предлагает переводы между Россией и другими странами при помощи бумаг и расчетов, похожих на "игру в Монополию", на фоне ограничений из-за санкций, на долю компании приходилось около 19% от общего объема внешнеторговых операций российских компаний, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times
Издание приводит сравнение с настольной игрой из-за векселей, которые использует компания. В их основе лежит цифровой токен A7A5, он привязан к рублю. Владельцы векселей могут обменять их на рубли в офисах компании или на иностранную валюту за границей. Как сообщает издание со ссылкой на аналитическую компанию Elliptic, 2,3 тысячи таких облигаций обменяли на A7A5 на общую сумму 8,6 миллиона долларов. Общий объем операций же превысил 100 миллиардов долларов.
"Это похоже на деньги из "Монополии", – приводит издание слова из публикации FT, в которой векселя назвали "красочными стилизованными банкнотами".
По информации ПСБ, соучредителя компании, объем транзакций за первые полгода 2025 года превысил 7,5 триллиона рублей.
"Они строят очень сложный самолет и летят на нем очень быстро", — считает старший научный сотрудник Centre for Information Resilience Элиза Томас, ее слова приводятся в публикации.