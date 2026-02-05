FT: через А7 проходит каждый пятый бизнес-платеж во внешней торговле РФ

Издание приводит сравнение с настольной игрой из-за векселей, которые использует компания. В их основе лежит цифровой токен A7A5, он привязан к рублю. Владельцы векселей могут обменять их на рубли в офисах компании или на иностранную валюту за границей. Как сообщает издание со ссылкой на аналитическую компанию Elliptic, 2,3 тысячи таких облигаций обменяли на A7A5 на общую сумму 8,6 миллиона долларов. Общий объем операций же превысил 100 миллиардов долларов.