Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме

"Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру. Это правильная и хорошая черта, которая напоминает об уважении к труженику. Рисков для рынка труда зумеры не несут... Их самосознательность радует", - сказал Толмачев.