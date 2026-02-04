Рейтинг@Mail.ru
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме - РИА Новости, 04.02.2026
13:31 04.02.2026
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме - РИА Новости, 04.02.2026
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме
2026-02-04T13:31:00+03:00
2026-02-04T13:31:00+03:00
россия
россия, григорий гуров, госдума рф, общество
Россия, Григорий Гуров, Госдума РФ, Общество
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме

Депутат Толмачев: зумеры следят за соблюдением прав и не угрожают рынку труда

© iStock.com / fizkesУставшая девушка в офисе
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / fizkes
Уставшая девушка в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поколение Z тщательно следит за соблюдением своих трудовых прав, ценит личное время, но не несет рисков для рынка, такое мнение порталу NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
В декабре 2025 года руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости также заявлял, что образ "выгоревшего зумера" не формирует лицо всего поколения российской молодежи, представители поколения Z работают так же, как и все граждане РФ.
"Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру. Это правильная и хорошая черта, которая напоминает об уважении к труженику. Рисков для рынка труда зумеры не несут... Их самосознательность радует", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что вакансии закрываются без проблем, а требования, которые молодые работники предъявляют начальству, вполне укладываются в рамки Трудового кодекса.
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы
11 декабря 2025, 16:03
 
РоссияГригорий ГуровГосдума РФОбщество
 
 
