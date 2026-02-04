Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу - РИА Новости, 04.02.2026
19:18 04.02.2026
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу
Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 04.02.2026
экономика, гонконг, россия, оаэ
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу

© РИА Новости / Илья НаймушинСотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской таможни.
Поставки золота в прошлом году подскочили вдвое - до 10,5 миллиарда с 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Сумма прошлогодних поставок стала максимальной за все время ведения статистики.
При этом крупнейшим поставщиком золота в Гонконг были ОАЭ - их экспорт достиг 27,9 миллиарда долларов. Далее идет Китай с 15,4 миллиарда долларов, а затем Япония с 13 миллиардами долларов. Россия стала четвертой, а замыкает пятерку Австралия с 8,8 миллиарда долларов.
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
ЭкономикаГонконгРоссияОАЭ
 
 
