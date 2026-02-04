https://ria.ru/20260204/zoloto-2072300216.html
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу - РИА Новости, 04.02.2026
Россия в 2025 году поставила рекордную сумму золота Гонконгу
Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 04.02.2026
