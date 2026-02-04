Рейтинг@Mail.ru
13:55 04.02.2026
Аналитики объяснили, почему растут цены на золото
Рост цен на золото демонстрирует подрыв доверия к экономике США: мировые рынки теряют веру в надежность доллара как резервной валюты, рассказали опрошенные РИА... РИА Новости, 04.02.2026
экономика, сша, антон табах, эксперт ра, госдума рф, единая россия
Экономика, США, Антон Табах, Эксперт РА, Госдума РФ, Единая Россия
Золотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост цен на золото демонстрирует подрыв доверия к экономике США: мировые рынки теряют веру в надежность доллара как резервной валюты, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
В ходе торгов среды биржевые цены на золото и серебро поднялись выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию.
"Неспособность выполнять бюджетные обязательства и необходимость "стравить" долг через инфляцию, дефолт в той или иной форме, или резкого повышения налогов – неприемлемо политически. Для всего мира это риск дестабилизации финансовой системы – собственно, мы уже наблюдаем отражение растущего неверия в кредитное качество США в ценах на золото и серебро", - полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") также считает, что рост цен на золото – тревожный симптом для доллара. По его мнению, растущая стоимость драгоценного металла свидетельствует о стремлении государств вкладываться в золото как в более надежный актив.
Госдолг угрожает Штатам крахом внешней и внутренней экономики, поэтому все чаще на встречах мировых лидеров звучат идеи по отказу от доллара как мировой валюты, напомнил Толмачев.
Экономика США Антон Табах Эксперт РА Госдума РФ Единая Россия
 
 
