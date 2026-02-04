Аналитики объяснили, почему растут цены на золото

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост цен на золото демонстрирует подрыв доверия к экономике США: мировые рынки теряют веру в надежность доллара как резервной валюты, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.

В ходе торгов среды биржевые цены на золото и серебро поднялись выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию.

Антон Табах. "Неспособность выполнять бюджетные обязательства и необходимость "стравить" долг через инфляцию, дефолт в той или иной форме, или резкого повышения налогов – неприемлемо политически. Для всего мира это риск дестабилизации финансовой системы – собственно, мы уже наблюдаем отражение растущего неверия в кредитное качество США в ценах на золото и серебро", - полагает главный экономист рейтингового агентства " Эксперт РА

Депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция " Единая Россия ") также считает, что рост цен на золото – тревожный симптом для доллара. По его мнению, растущая стоимость драгоценного металла свидетельствует о стремлении государств вкладываться в золото как в более надежный актив.