Житель Калужской области получил срок за склонение брата к терроризму
Житель Калужской области получил срок за склонение брата к терроризму - РИА Новости, 04.02.2026
Житель Калужской области получил срок за склонение брата к терроризму
Житель Калужской области, убеждавший брата-военнослужащего вступить в террористическую организацию, осужден на 9 лет за содействие террористической... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калужская область
россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Житель Калужской области, убеждавший брата-военнослужащего вступить в террористическую организацию, осужден на 9 лет за содействие террористической деятельности, сообщило УФСБ по региону.
"Управлением ФСБ России
по Калужской области
пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области, 1996 года рождения, который склонял своего брата, проходящего службу в ВС РФ, вступить в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности".
"2-м Западным окружным военным судом подозреваемый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет (из них 3 года в тюрьме, 6 лет - в исправительной колонии строгого режима)", - информирует ведомство.