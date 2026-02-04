Житель Калужской области получил срок за склонение брата к терроризму

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Житель Калужской области, убеждавший брата-военнослужащего вступить в террористическую организацию, осужден на 9 лет за содействие террористической деятельности, сообщило УФСБ по региону.

В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности".

"2-м Западным окружным военным судом подозреваемый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет (из них 3 года в тюрьме, 6 лет - в исправительной колонии строгого режима)", - информирует ведомство.