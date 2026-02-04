https://ria.ru/20260204/zhiltsova-2072240272.html
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля
Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля в 13.00, ее похоронят на Рогожском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ее сын. РИА Новости, 04.02.2026
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля
