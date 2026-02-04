Рейтинг@Mail.ru
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 04.02.2026 (обновлено: 15:52 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/zhiltsova-2072240272.html
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля
Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля в 13.00, ее похоронят на Рогожском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ее сын. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:50:00+03:00
2026-02-04T15:52:00+03:00
москва
светлана жильцова
квн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072031903_0:460:2047:1611_1920x0_80_0_0_a9f2bd16bed2ba8807a536bd3b77237c.jpg
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2072021514.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072031903_0:405:2047:1940_1920x0_80_0_0_d96f8e22355ff99604c1f11bd8c49c74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, светлана жильцова, квн, россия
Москва, Светлана Жильцова, КВН, Россия
Прощание со Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля

РИА Новости: Жильцову похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище в Москве

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкСветлана Жильцова
Светлана Жильцова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Светлана Жильцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля в 13.00, ее похоронят на Рогожском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ее сын.
«
"Пятница, храм Святителя Николая Рогожского кладбища. В час начнется отпевание, потом прощание", - сказал собеседник агентства, добавив, что диктора похоронят на Рогожском кладбище.
Ранее Первый канал сообщил, что в возрасте 89 лет умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, известная по программам КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи малыши".
Причиной смерти Жильцовой стала продолжительная болезнь.
Светлана Жильцова и Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Голос Светланы Жильцовой стал звуковым символом КВН, заявили в клубе
3 февраля, 18:45
 
МоскваСветлана ЖильцоваКВНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала