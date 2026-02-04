Эксперт рассказала о миллионных выплатах за задержку сдачи жилья

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Отмена моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи квартир с 1 января означает, что дольщики могут получить неустойку. О каких суммах идет речь и каковы подводные камни, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По ее словам, в расчет суммы включается цена квартиры, количество дней просрочки и актуальная ключевая ставка.
«
"Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 миллионов рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей", — пояснила она.
Чтобы получить деньги, нужно сначала направить застройщику досудебную претензию, а в случае отказа обратиться в суд. Там можно потребовать еще и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ в добровольной выплате. Но важно не соглашаться на добровольное продление сроков сдачи – тогда вы не получите ничего, заключила Иваткина.
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году
1 февраля, 03:10